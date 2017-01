Schweiz 2 17:50 bis 18:35 Krimiserie Kommissar Rex Der Bluff D, A 2001 2017-01-03 10:30 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Blutiges Ende eines Banküberfalls: Der Räuber erschießt eine Angestellte und flieht mit Direktor Paul Stollberg als Geisel. Weder die Sekretärin Tina Baumann noch die anderen Angestellten können Angaben zum Täter machen. Der hat sich inzwischen des Zeugen entledigt: Stollbergs Leiche treibt in der Donau. Als Kunz herausfindet, dass am Tag des Überfalls eine große Geldsumme im Tresor lagerte, haben die Polizisten einen Verdacht: Steckt ein Insider der Bank hinter der Tat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Max Herbrechter (Paul Stollberg) Gesche Tebbenhoff (Eva Stollberg) Nicki von Tempelhoff (Hans Czermak) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Pete Ariel Drehbuch: Rainer Hackstock, Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12