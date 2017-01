Animal Planet 04:35 bis 05:20 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff einer Kobra USA 2008 Merken David Weathers ist Reptilienexperte und arbeitet täglich mit gefährlichen Schlangen. Doch trotz seiner großen Erfahrung hätte ihn ein kurzer Moment der Unachtsamkeit beinahe das Leben gekostet: Als David eine hochgiftige Monokelkobra wieder in ihre Kiste legen will, schnellt die Schlange plötzlich nach vorne und beißt zu. Sie verhakt sich mit ihren Zähnen im Bauch des Opfers und injiziert ihm eine beachtliche Menge Gift. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Falls David nicht schnellstens ein Antiserum bekommt, wird er sterben. Ein Freund, der zufällig seine Kamera bei der Hand hat, hält die dramatischen Ereignisse fest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Weathers (Himself) Shana Laakso (Herself - Girlfriend) Albert Signore (Himself - Friend) Tucker Greene (Himself - ER Physician) Al Cruz (Himself - Venom Specialist) Janet Blair (Herself - Former TV Reporter) Bret Snyder (Himself - Vet) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Drehbuch: Pat Lalama, Maria Solis, Paulina Williams

