Animal Planet 01:35 bis 02:20 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Merken Wer hat, der hat: US-Rapper "2 Chainz" steht auf fette Beats, glitzernde Goldketten und teure Nobelschlitten. Doch neben seiner Vorliebe für Luxus und Glamour denkt der Hip-Hopper auch an Menschen, die finanziell nicht so gut dastehen wie er selbst. Erst kürzlich spendierte er einer in Not geratenen Familie die Miete für ein ganzes Jahr. Das neue Aquarium des erfolgreichen Musikers soll ganz im Zeichen seiner Heimatstadt Atlanta stehen. Deshalb installieren Wayde King und Brett Raymer in dem 2500-Liter-Becken eine megacoole Skyline mit beleuchteten Wolkenkratzern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked Regie: Cyndi Haas

