Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Wayde King und Brett Raymer wirken bei der Präsentation ihres neuen Kunstwerks ein wenig nervös. Denn ihr Promi-Kunde ist ein Athlet wie er im Buche steht und bringt stolze 122 Kilo auf die Waage. Im Ring ist mit Titus O'Neil nicht gut Kirschen essen - dort macht der Wrestling-Star mit seinen Gegnern für gewöhnlich kurzen Prozess. Deshalb lesen die Profi-Handwerker dem Hünen in dieser Folge jeden Wunsch von den Augen ab, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: eine Unterwasserwelt der Extraklasse mit 35 exotischen Fischarten. Originaltitel: Tanked