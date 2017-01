DW (Europe) 04:15 bis 05:00 Dokumentation The Last Prayer? - Christians in the Middle East D 2016 Merken "At the beginning of the 20th century, Christians made up approximately 20 percent of the population of the Arab world. Today, only about five percent of the Arab world is Christian. Many have fled because of war and persecution. Our documentary gives an insight into the lives of Christian minorities in Iraq, Turkey, Egypt, Lebanon and Syria. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Last Prayer? - Christians in the Middle East

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 465 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 260 Min. Neds ultimativer Schulwahnsinn

Jugendserie

Nick 04:00 bis 05:45

Seit 45 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:00 bis 08:00

Seit 45 Min.