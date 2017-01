Servus TV 01:20 bis 02:45 Unterhaltung Giganten Die 10 größten Ungeheuer der Urzeit A 2015 2017-01-04 16:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Bevor die Menschen die Welt beherrschten, gehörte die Erde den Giganten. Schlangen, so lang wie Busse, Ozean-Killer mit Mäulern, in der ein Mensch hätte aufrecht stehen können, und Raubtiere, neben denen T-Rex aussieht wie ein Zwerg. Doch welches dieser Tiere, die einst die Erde bevölkerten, war das Größte? Anhand neuester Entdeckungen ist es nun möglich, die zehn größten Tiere vorzustellen, die je einen Fuß auf die Erde gesetzt haben, im Wasser schwammen, oder in den Lüften flogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giganten - Die 10 größten Ungeheuer der Urzeit Regie: Bosie Vincent, Paul Williams, Matthew Jackson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 286 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 81 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 51 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 36 Min.