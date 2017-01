Servus TV 23:50 bis 01:20 Dokumentation Im Reich der Tiefe F 2012 2017-01-02 02:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Apnoe-Taucher Frederic Buyle hat sich der Erforschung der Weltmeere verschrieben. Dazu reist er um die Welt, um Meeresbiologen und Tierschützern bei ihrer Arbeit zu helfen. Da er ohne technische Hilfe taucht, ist es ihm erlaubt, auch in Naturschutzgebieten unter Wasser zu arbeiten. Denn bei seinen Tauchgängen schafft es der französische Apnoe-Taucher den scheuen Unterwasserbewohnern sehr nahe zu kommen. Die Dokumentation begleitet Frederic Buyle bei seiner Reise um den Globus, vom französischen Mittelmeer, über die atemberaubenden Korallenriffe in Französisch-Polynesien, bis zur mexikanischen Insel Guadalupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danse avec les poissons Kamera: Sascha Schöberl, Pascal Laurent