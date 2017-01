Servus TV 09:40 bis 11:15 Dokumentation Der Mond - Eine Geschichte unserer Erde Secrets of the Moon F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geschichte des Mondes ist auch die Geschichte des Planeten Erde. Der Mond schlägt den Takt der irdischen Uhr. Er bestimmt den Rhythmus des Lebens auf der Erde? in den Ozeanen wie auf der Erdoberfläche. Die Zuverlässigkeit dieses Pendels hat es der Natur ermöglicht, ihre Gesetze festzulegen und zu verfeinern. Auch der Mensch verdankt dem Mond vieles. Denn mit dem Mond hatte der Mensch nicht nur ein Objekt vor Augen, das die Nacht erhellte und mythologisch für die Wiedergeburt stand. Der Mensch konnte im Laufe seiner Evolution auch aufgrund der wiederkehrenden Zyklen die Tage zählen. Indem er die Regelmäßigkeit der Mondphasen beobachtete, entdeckte der Mensch, dass die Natur nicht zufällig und chaotisch war, sondern dass sie ewigen Gesetzen folgte. Eine Geschichte unserer Erde erzählt anhand des Erdtrabanten, des Mondes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lune Regie: François de Riberolles Drehbuch: Francois de Riberolles Kamera: Francois de Riberolles Musik: Stephanie Lopez

