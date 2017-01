Servus TV 08:40 bis 09:40 Dokumentation Der Tiergarten Schönbrunn A 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wien, einst Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie und über Jahrhunderte Sitz der königlichen Habsburger-Familie, zieht jährlich zwischen fünf und sechs Millionen Touristen in ihren Bann. Zu den großen Sehenswürdigkeiten der Metropole zählt besonders der beeindruckende und für seine Schönheit gerühmte Tiergarten, der sich mitten in der kaiserlichen Sommerresidenz Schönbrunn befindet. Die Habsburger gründeten den Zoo im Jahr 1752. 5000 Tiere von 480 verschiedenen Spezies sind auf dem 17 Hektar großen Terrain des Tiergartens beheimatet. Ein Porträt des für viele Wiener schönsten Zoos der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Tiergarten Schönbrunn Regie: Simon Busch, Alexander Sass Drehbuch: Andreas Püschel Kamera: Alexander Sass

