Servus TV 05:55 bis 06:10 Dokumentation Wir sind Österreich Martin Ku?ej - Der Regiestar A 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin Ku?ejs Blick auf die Welt ist kritisch. Dementsprechend unbequem sind seine Theaterinszenierungen, mit denen der gebürtige Kärntner einen Erfolg nach dem nächsten feiert egal ob am Wiener Burgtheater, im Opernhaus Zürich, bei den Salzburger Festspielen oder am Hamburger Schauspielhaus. 2011 folgt der nächste Höhepunkt: Ku?ej übernimmt die Intendanz des renommierten Münchner Residenztheaters und im Mai 2013 wird er zum Regieprofessor am Wiener Max Reinhardt Seminar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir sind ...

