Nick 22:15 bis 22:55 Dokusoap Teen Mom II Catching Up With 16 and Pregnant: the Girls of Teen Mom 2 USA 2011 Merken Zu Beginn von "Teen Mom 2" zeigen wir Euch eine Spezialfolge, um die jungen Mütter aus "16 And Pregnant 2" vorzustellen, die nun Teen Moms sind. Seht, was bisher geschah und bekommt einen Einblick, was Euch in der neuen Staffel erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom