Nick 11:55 bis 12:10 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Der allerbeste Burgerbrater / Das Nachtlicht USA 2007 Merken Der allerbeste Burgerbrater: Jim, der allererste Burgerbrater der "Krossen Krabbe", stattet seiner alten Wirkungsstätte einen Besuch ab. Bald erfährt SpongeBob, wieso Jim es zu allgemeiner Beliebtheit und großem Wohlstand gebracht hat: Er vermag nämlich unnachahmlich leckere Burger zu braten, die noch viel besser als die von SpongeBob sind. Frustriert reicht der Schwamm daraufhin seine Kündigung ein. Aber wird Mr. Krabs ihn auch gehen lassen? Das Nachtlicht: Nach Lektüre einer Gruselgeschichte hat SpongeBob panische Angst vor der Dunkelheit. Er versucht es mit Nachtlichtern, doch leider hat auch das einen Haken: Je mehr Licht, desto mehr Schatten! Und so macht SpongeBob die Nacht mit immer neuen Lampen mehr oder minder zum Tage. An erholsamen Schlaf ist für den Schwamm dabei natürlich nicht mehr zu denken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Derek Drymon, Nick Jennings, Casey Alexander, Steven Banks, Luke Brookshier, Tom King, Dani Michaeli Musik: Jeremy Wakefield Altersempfehlung: ab 6