Nick 08:50 bis 09:30 Trickfilm Albert USA 2016 Die kleine Tanne Albert träumt davon, ein großer, strahlender Weihnachtsbaum zu sein. Zusammen mit seiner Freundin Maisie, einer Palme, begibt er sich auf eine große Reise, in der Hoffnung der diesjährige Weihnachtsbaum in Empire City zu werden. Originaltitel: Albert Regie: Max Lang Drehbuch: Aaron Eisenberg, Will Eisenberg, Joe Stillman