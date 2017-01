Nick 05:45 bis 06:05 Trickserie Fresh Beat Band Spione Der Partyplünderer USA 2015 Merken Auf Bo's Geburtstagsparty wurden die Geschenke und die gesamte Dekoration gestohlen genau wie auf allen anderen Partys in der Stadt auch. Jetzt liegt es an den Fresh Beats, den fiesen Partyplünderer ausfindig zu machen und ihn aufzuhalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Beavers (Twist) Jaden Betts (Jax) Yvette Gonzalez-Nacer (Kiki) Thomas Hobson (Shout) Tom Kenny (Bo Monkey/Champ von Champ von Winnerchamp) Tia Mowry-Hardrict (Sindy Sauernotes) Jerry O'Connell (Arizona Jones) Originaltitel: Fresh Beat Band of Spies Regie: Derek Prout Musik: Stuart Kollmorgen

