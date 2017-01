Silverline 04:45 bis 06:15 Thriller The Honor of Killing USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Als Charlie Rankin nach vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, ändert sich erst mal nichts für ihn. Denn hinter Gittern hat ihm sein Mentor "The Buddha" das Leben gerettet, wofür er im Gegenzug eine "kleine Gefälligkeit" verlangt. Charlie soll einen Mord begehen, was gründlich schief geht, und ihn von nun an zum Gejagten macht. Als dann noch die geheimnisvolle Florence in sein Leben tritt, scheint alles aus der Bahn zu geraten. Gefangen in seinen eigenen Zweifeln bleiben Charlie nur 24 Stunden, um seinen Job zu erledigen und einen Ausweg zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dorff (Charlie Rankin) Michelle Monaghan (Florence Jane) Willem Dafoe (The Buddha) Tara Buck (Blonde Mistress) Robert LaSardo (Ornay Corale) Kerry Rossall (Chaney) Adam Wilson Burr (Mute / Shorty) Originaltitel: Tomorrow You're Gone Regie: David Jacobson Drehbuch: Matthew F. Jones Kamera: Michael Fimognari Musik: Peter Salett Altersempfehlung: ab 16