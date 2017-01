Silverline 03:25 bis 04:45 Horrorfilm Madison County USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe von College-Kids reist ins abgelegene Madison County. Dort wollen sie ein Interview mit dem Autor eines Buches führen, in welchem über eine Reihe von grausamen Morden berichtet wird, die sich in der Gegend von Madison County ereignet haben. Zu ihrer großen Überraschung ist der Autor des Buches jedoch spurlos verschwunden. Auch bestreiten die Bewohner von Madison County, je etwas von den Morden gehört zu haben. Als die Jugendlichen beschließen, auf eigene Faust Recherchen anzustellen, müssen sie feststellen, dass gewisse Geheimnisse besser nicht aufgedeckt werden sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colley Bailey (James) Matt Mercer (Will) Ace Marrero (Kyle) Joanna Sotomura (Brooke) Natalie Scheetz (Jenna) Nick Principe (Damien) Dayton Knoll (David Randall) Originaltitel: Madison County Regie: Eric England Drehbuch: Eric England Kamera: David Starks Musik: Igor Nemirovsky Altersempfehlung: ab 18

