Silverline 01:50 bis 03:25 Fantasyfilm Obsession - Tödliche Spiele GB 2011 Ein Schaumbad und eine warme Mahlzeit für eine junge Obdachlose: Ist es wirklich die reine christliche Nächstenliebe, der """"Sorrow"""" die nette Einladung zu verdanken hat? Und hat Richard für seine schöne Gattin Victoria wirklich das perfekte Opfer gefunden, mit dem sie beide viel Freude haben werden? """"Manche Menschen haben eben einen ausgefallenen Geschmack."""", erklärt Vi in House & Home. """"Und es wird ja niemand verletzt. Jedenfalls nicht so schwer."""" Dies gilt auch für die übrigen Episoden dieses dreckigen, kleinen Triptychons: In """"Mutant Tool"""" ist es Dr. Reece, der für die aufwendige Herstellung der ultimativen Superdroge ein geeignetes Exemplar der menschlichen Gattung braucht, nachdem sein bisher bestes Versuchskaninchen trotz Spezialnahrung den Löffel abgegeben hat. Für """"Bitch"""" Claire dagegen gibt es nichts Schöneres, als ihren Lover Pete zu benutzen - bis das Spiel eines Tages dessen Leidensgrenze überschreitet. Petes minutiös vorbereitete Rache soll Claire an ihrer empfindlichsten Stelle treffen. Schauspieler: Scott Ainslie (Middle Aged John) Mike Anfield (Michael) James Anniballi (Hoodie) Kate Braithwaite (Claire) Daniel Brocklebank (Frank) Tommy Carey (Al) Errol Clarke (Frank's Accomplice) Originaltitel: Little Deaths Regie: Sean Hogan, Andrew Parkinson, Simon Rumley Drehbuch: Sean Hogan, Andrew Parkinson, Simon Rumley Musik: Richard Chester, Andrew Parkinson Altersempfehlung: ab 18