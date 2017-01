Silverline 00:20 bis 01:50 Horrorfilm Night of the Demons USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Es ist Halloween. Zeit für eine wilde Party voller Spaß und Sex. Das denkt sich auch eine Gruppe von Jugendlichen, die sich auf eine Nacht der ausschweifenden Exzesse vorbereitet. Doch sie bekommen mehr als sie je erwartet haben. Eine Horde blutrünstige Dämonen mischen sich unter das Party-Volk, um einen nach dem anderen grausam umzubringen. Aus dem anfänglichen Spaß wird blutiger Ernst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatyana Kanavka (Evangeline Broussard) Michael Arata (Louis Devereaux) Shannon Elizabeth (Angela) John F. Beach (Jason) Michael Copon (Dex) Zachary James Bernard (Bully) Diora Baird (Lily) Originaltitel: Night of the Demons Regie: Adam Gierasch Drehbuch: Jace Anderson, Adam Gierasch, Joe Augustyn Kamera: Yaron Levy Musik: Joseph Bishara Altersempfehlung: ab 18

