Silverline 14:40 bis 16:30 Actionfilm The Butcher: The new Scarface USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Merle Hench ist ein alter Haudegen, der in Gangsterkreisen Probleme löst. Mit der Waffe macht ihm niemand etwas vor, sein Spitzname ist nur """"Butcher"""". Merles Boss Murdoch glaubt jedoch nicht mehr daran, dass der in die Jahre gekommene """"Butcher"""" noch als Killer in seiner Organisation taugt. Mithilfe des aufstrebenden Eddie Hellstrom will er Merle deswegen in den endgültigen Ruhestand schicken. Während Merle einen Club aufsucht, um einen Auftrag seines Bosses durchzuführen, tauchen plötzlich maskierte Gangster auf, die das Etablissement überfallen. Da es sich bei dem erbeuteten Geld um Eigentum der Mafia handelt und Murdoch den Verdacht auf Merle lenkt, ist der Killer seines Lebens nicht mehr sicher. Aber Merle hat keine Lust, sich in das Schicksal der Falle zu ergeben, in die er gelockt wurde. Er schnappt sich seine Waffensammlung und beginnt einen gnadenlosen Rachefeldzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Roberts (Merle Hench) Robert Davi (Murdoch) Keith David (Larry Cobb) Geoffrey Lewis (Naylor) Irina Björklund (Jackie) Paul Dillon (Doyle) Jerry Trimble (Eddie Hellstrom) Originaltitel: The Butcher Regie: Jesse V. Johnson Drehbuch: Jesse V. Johnson Musik: Marcello De Francisci Altersempfehlung: ab 16