Silverline 06:55 bis 08:00 Actionfilm Manborg - Retter der Zukunft CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Im Krieg gegen die Hölle gefallen, als unbesiegbarer Cyborg wieder auferstanden: Dies ist die Geschichte von Manborg - der letzten Hoffnung der Menschheit. In einer dystopischen Zukunft stellt sich Manborg zusammen mit seinen kampferprobten Freunden gegen die Horden von Graf Draculon, dem Herrscher des Bösen. Ein gnadenloser Kampf bricht los, aus dem nur einer als Sieger hervorgehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Kennedy (Manborg) Adam Brooks (Doctor Scorpius / Draculon) Meredith Sweeney (Mina) Conor Sweeney (Justice) Ludwig Lee (#1 Man) Jeremy Gillespie (The Baron) Andrea Karr (Shadow Mega) Originaltitel: Manborg Regie: Steven Kostanski Drehbuch: Jeremy Gillespie, Steven Kostanski Musik: Brian Wiacek Altersempfehlung: ab 16

