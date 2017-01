Silverline 05:15 bis 06:55 Horrorfilm Kiss & Die - The Insatiable USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Harry Balbo führt ein langweiliges Leben mit einem genau so langweiligen Bürojob. Doch eines Tages wird Harry Zeuge eines gewaltsamen unglaublichen Mordes, verübt von einem wunderschönen Vampir. Doch niemand glaubt ihm, schon gar nicht die Polizei. Seitdem ist er besessen von der Vampirfrau und durchforstet das Internet nach Hinweisen. Dabei lernt er den Vampirjäger Strickland kennen, der zufällig sein Nachbar ist. Gemeinsam versuchen sie den schönen Vampir zu finden und zu jagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Patrick Flanery (Harry Balbo) Michael Biehn (Strickland) Charlotte Ayanna (Tatiana) Jon Huertas (Javier) Josh Hopkins (Chet) Boyd Kestner (Detective Michael Loper) Brad Rowe (Ronnie Klein) Originaltitel: The Insatiable Regie: Chuck Konzelman, Cary Solomon Drehbuch: Cary Solomon, Chuck Konzelman, J.R. McGarrity Musik: Christopher Tin Altersempfehlung: ab 16

