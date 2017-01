Schauspieler: Anupam Kher (Karam Jindal) Aftab Shivdasani (Rohan "Ricky" Verma) Shriya Saran (Sanam K. Jindal) Indraneel (Yash) Rati Agnihotri (Sandhya K. Jindal) Rana Jung Bahadur (Uday R. Jindal) Ashwani Chopra (Doctor)

Originaltitel: Shukriya: Till Death Do Us Apart Regie: Anupam Sinha Drehbuch: Jeetu Arora, Anupam Sinha Kamera: Rajeev Shrivastava Musik: Vishal Dadlani, Devendra, Raju Rao, Shekhar Ravjiani, Himesh Reshammiya, Yogendra