Komödie Mein Herz ruft nach Liebe IND 2009

Die selbstbewusste und freche Veera (Rani Mukerji) arbeitet in einem kleinen Theater, träumt aber von etwas ganz anderem: Sie möchte Cricket-Spielerin werden. Dafür muss sie sich jedoch verkleiden, und aus der süßen Veera wird der geniale Spieler Veer! Als der Cricket-Profi Rohan (Shahid Kapoor) aus England nach Indien zurückkehrt, um Kapitän der väterlichen Cricketmannschaft zu werden, ändert sich Veeras Leben schlagartig. Als Veer findet sie den Weg in Rohans Mannschaft, als Veera den Weg in sein Herz. Von den Machern von Ein göttliches Paar - Rab Ne Bana Di Jodi kommt diese romantische Komödie, die im farbenprächtigen Indien ein wunderbares Verwechslungsspiel der Liebe bietet. Mit dem Traumduo Rani Mukerji (Kabhi Alvida Naa Kehna, Veer & Zaara) und Shahid Kapoor (Jab We Met, Vivah).

Schauspieler: Shahid Kapoor (Rohan Singh) Rani Mukherjee (Veera Kaur) Anupam Kher (Choudhary Vikramjeet 'Vicky' Singh) Dalip Tahil (Pathan Liyaqat 'Lucky' Ali Khan) Rakhi Sawant (Shanno Amritsari) Sherlyn Chopra (Soniya Saluja) Poonam Dhillon (Yamini Kaur) Originaltitel: Dil Bole Hadippa! Regie: Anurag Singh Drehbuch: Aparajita, Jaya Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Pritam Chakraborty, Julius Packiam