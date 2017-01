Zee.One 15:20 bis 17:40 Abenteuerfilm Barfi - Liebe braucht keine Worte IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Der taubstumme Barfi hat nur Unsinn im Kopf. Das gefällt Shruti, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Auch Barfi hat tiefe Gefühle für Shruti. Doch das Mädchen fügt sich den Wünschen ihrer Eltern nach einer einfachen und reichen Verbindung und heiratet einen anderen. Erst Jahre später treffen sich die beiden wieder. Shrutis Ehe ist unglücklich verlaufen, doch Barfi führt eine harmonische Beziehung mit der autistischen Jhimil. Trotzdem nähern sich Barfi und Shruti wieder an. Jhimil gefällt das gar nicht. Da verschwindet diese spurlos. Barfi ist untröstlich. Shruti steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie Barfi helfen, auf die Suche nach seiner großen Liebe zu gehen? Oder haben Shruti und Barfi eine zweite Chance verdient? Für seine eindringliche Darstellung des taubstummen Barfi gewann Hauptdarsteller Ranbir Kapoor Indiens wichtigsten Filmpreis, den Filmfare-Award, als bester Schauspieler. Der Film ging zudem ins Rennen um eine Nominierung für den Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film". Mit Priyanka Chopra und Ileana in ihrem Bollywood-Debut an Kapoors Seite vereint "Barfi" drei der größten Shootingstars des indischen Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ranbir Kapoor (Barfii) Priyanka Chopra (Jhilmil Chatterjee) Ileana (Shruti Sengupta) Saurabh Shukla (Sudhanshu Dutta) Rupa Ganguly (Shruti's Mother) Ashish Vidyarthi (Mr. Chatterjee) Bholaraj Sapkota (Bhola) Moderation: Pritam Originaltitel: Barfi Regie: Anurag Basu Drehbuch: Anurag Basu Kamera: Ravi Varman Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 6