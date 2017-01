Zee.One 13:15 bis 15:20 Komödie Nichts geht über Chicken Khurana IND 2012 20 40 60 80 100 Merken Aus und vorbei ist Omi Khuranas Traum vom Erfolg in London: Weil er sich bis über beide Ohren bei einem gefährlichen Gangster verschuldet hat, tritt Omi kurzerhand die Flucht heim nach Indien in den Punjab an - eine haarige Angelegenheit, denn Omi hat einst seinem Großvater eine Menge Geld gestohlen, um seinen Weg nach England finanzieren zu können. Um jetzt nicht als vollendeter Nichtsnutz dazustehen, gibt Omi vor, in England ein erfolgreicher Anwalt geworden zu sein. Doch auch daheim sehen die Dinge nicht besonders rosig aus: Opa ist unterdessen alt und senil geworden. Auch Omis Jugendliebe Harman will nichts von ihm wissen, denn sie ist drauf und dran, Omis Cousin Jeet zu heiraten. Zu allem Überfluss droht das familieneigene Restaurant pleite zu gehen, einst weithin bekannt für sein hervorragendes Hühnchen, das "Chicken Khurana". Die geheime Zutat für die kulinarische Köstlichkeit kennt nur Omis Großvater - doch der kann sich in seiner Altersdemenz nicht an sie erinnern. Omi muss sich einiges einfallen lassen, um das Restaurant wieder auf Vordermann zu bringen und Harman zu beeindrucken. Doch auch seine Gläubiger aus London haben sich an Omis Fersen geheftet.... Die Kritiker überschütteten diese herzerfrischende Komödie mit Lob für ihre warme und liebevolle Darstellung des indischen Provinzlebens, welche auch an den Kinokassen für großen Erfolg sorgte. Hauptdarsteller Kunal Kapoor wurde weithin bekannt, als er an der Seite von Megastar Aamir Khan einen rebellischen Jugendlichen im vielfach preisgekrönten Drama "Rang de Basanti - Die Farbe Safran" spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kunal Kapoor (Omi Khurana) Huma Qureshi (Harman) Vinod Nagpal (Daar ji) Rajesh Sharma (Titu Mamaji) Rahul Bagga (Jeet Khurana) Rajendra Sethi (Hemraj Khurana) Seema Kaushal (Lata Khurana) Moderation: Amit Trivedi Originaltitel: Luv Shuv Tey Chicken Khurana Regie: Sameer Sharma Drehbuch: Sammer Sharma Kamera: Mitesh Mirchandani Musik: Amit Trivedi Altersempfehlung: ab 12