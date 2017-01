Zee.One 10:00 bis 10:45 Serien Jodha Akbar IND 2013 Merken Die schöne und anmutige Prinzessin Jodha begibt sich in den Tempel des Maa Kaali, denn es ist ihr Geburtstag. Sie möchte zur Göttin Aarti beten. Doch dann geht alles ganz schnell. Der Friede der Göttin Aarti wird gestört, und Mughal-Soldaten stürmen den Tempel. Sie nehme die unschuldige Schwester Jodhas, Moti Bai, als Geisel. Der Kämpfer Jalal führt die Entführer an, und Jodha schwört bittere Rache. Sie verlangt seinen Kopf als Strafe für seine Gräueltaten. Gleichzeitig erlebt Jodhas abergläubische Mutter einen Schock: Sie hat eine Vision, in der Jodha einen Soldaten aus dem verfeindeten Klan der Mughal heiratet. Die Mughal sind ein erstarkender Klan, und Jodhas Vater, König Bharmal, ist sich dessen schmerzlich bewusst. Also ruft er andere Stammesführer zusammen, um eine Allianz gegen die Bedrohung zu schmieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tokas Rajat (Emperor Akbar) Paridhi Sharma (Queen Jodha) Chetan Hansraj (Adham Khan) Ashwini Khaslekar (Maham Anga) Naved Aslam (Bairam Khan) Lavina Tandon (Begum Ruqaiya Sultan) Originaltitel: Jodha Akbar Regie: J.P. Sharma, Santram Varma Drehbuch: Binita Desai Musik: Lalit Sen Altersempfehlung: ab 12

