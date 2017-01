N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Die Mondlandung: Was ist an den Verschwörungstheorien dran? Die Mondlandung: Was ist an den Verschwörungstheorien dran? D 2015 Merken Sie gilt als eines der Schlüsselereignisse in der Geschichte der Menschheit und machte die Besatzung der "Apollo 11" zu Helden: die Mondlandung 1969. Wie bei vielen Ereignissen dieser Art ranken sich auch um die Mondlandung zahlreiche Verschwörungstheorien. "Welt der Wunder" begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit hinter dem Jahrhundertereignis. Außerdem: Faszinierende Kraft - besitzt Wasser ein Gedächtnis? Und: Im Kopf eines Kriminellen - wie tickt ein Einbrecher? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder