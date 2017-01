N24 Doku 19:30 bis 20:15 Dokumentation Im Innersten des Universums: Kometen GB 2014 Merken Kometen sind gigantische Brocken aus Eis und Gestein, die mit 500 Kilometer pro Sekunde durchs All rasen. Diese gigantischen Schneebälle stellen eine ernsthafte Bedrohung für unseren Planeten dar, denn ihr Einschlag kann gewaltige Explosionen verursachen. Doch sie wirken auch schöpferisch, da ihre chemische Struktur die Bausteine für einfache Organismen enthält. Die N24-Doku zeigt, warum die wissenschaftliche Untersuchung von Kometen einen riesigen Fortschritt für die Menschheit bringen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Loren (Narrator) Originaltitel: Strip the Cosmos Regie: Martin Kemp Musik: Alasdair Reid