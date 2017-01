N24 Doku 11:40 bis 12:35 Dokumentation Duell unter Wasser GB 2009 Merken 1942 befindet sich die Schlacht im Atlantik auf ihrem Höhepunkt. Die Alliierten stehen am Rand der Niederlage, denn Hitler schickt immer mehr U-Boote in den Kampf. Im Juni versenken die deutschen U-Boote 124 alliierte Handelsschiffe und setzen damit die Versorgung Großbritanniens empfindlich unter Druck. Bereits ab Anfang des Jahres operieren Hitlers Langstrecken-U-Boote vor der nordamerikanischen Ostküste. Später folgten Angriffe in der Karibik, vor allem vor der Küste Panamas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Dönitz (Himself) Andrew Lambert (Himself) Jamie Lee (Narrator) Franklin D. Roosevelt (Himself) Originaltitel: Convoy: War For The Atlantic Regie: Paul Copeland, Christopher Rowley Drehbuch: Matt Booi