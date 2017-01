ProSieben 04:35 bis 05:00 Comedyserie Malcolm mittendrin Der Fitness-Guru USA 2005 Merken Hal ist es schon immer schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Als er eines Tages einem Anwalt bei der Entscheidung helfen soll, ob bei einem Koma-Patienten die Geräte abgeschaltet werden sollen, ist Hal restlos überfordert ... Craig sucht indes drei Jungs auf, um sich von ihnen im unfairen Kampf ausbilden zu lassen, da er auf eine bestimmte Person einen ganz besonderen Hass hegt: seinen Vater Vic, einen absoluten Fitness-Guru, für den Craig ein Dorn im Auge ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Dean Bates (Young Hal) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Steve Love Drehbuch: Jennifer Celotta Kamera: Mike Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12

