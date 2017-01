ProSieben 03:10 bis 03:30 Comedyserie The Middle Der Safe USA 2012 16:9 HDTV Merken Frankie beginnt ihre Umschulung und bemerkt, dass die Rückkehr in die Schule gar nicht so einfach ist. Unterdessen kaufen Sue und Brick einen alten Safe, in dem sie sich eine große Summe Geld erhoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Jane Kaczmarek (Sandy Armwood) Rick Harrison (Rick) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Robin Shorr Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6