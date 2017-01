ProSieben 00:00 bis 00:25 Comedyserie The Big Bang Theory Die Beischlaf-Vermutung USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die zarten Bande, die sich zwischen Mary und Alfred bilden, sorgen für reichlich Zündstoff - nicht zuletzt bei Beverly, die ihren Ex-Mann piesackt, wo sie kann. Bei der Hochzeitszeremonie von Penny und Leonard reißen sich schließlich alle so gut es geht zusammen. Howard plagt unterdessen immer noch sein Verfolgungswahn. Wie es scheint, sind seine Sorgen nicht ganz unbegründet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver