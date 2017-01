ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Kauf dich reich D 2017 16:9 HDTV Merken Was verkauft sich besser: Trödel, Kleidung oder Hightech? Zwei "Galileo"-Reporter gehen der Frage nach, welche Waren das größte Potenzial zum Wiederverkauf haben. Mit welchen Deals kann man seinen Kapitaleinsatz am besten vermehren? Dafür müssen sie geschickt verhandeln, gut einkaufen und vor allem vorteilhaft verkaufen. "Galileo" zeigt die erfolgversprechendsten Geschäfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo