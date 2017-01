ProSieben 14:45 bis 15:15 Comedyserie 2 Broke Girls Reboot in Brooklyn USA 2011 2017-01-03 06:45 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Kellnerin Max hat schon viele Kolleginnen kommen und gehen sehen. Doch die Neue, die ihr Boss Han im Diner eingestellt hat, ist ihr mit Abstand am unsympathischsten: Caroline Channing. Deren stinkreiche Familie hat über Nacht ihr Vermögen verloren, und die verwöhnte Blondine muss nun - wenn auch widerwillig - Geld verdienen. Doch Max macht ihr den Neustart nicht leicht. Und auch mit den eigenwilligen Lebensumständen in Brooklyn kann sich Caroline ganz und gar nicht anfreunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Brooke Lyons (Peach) Noah Mills (Robbie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: James Burrows Drehbuch: Michael Patrick King, Whitney Cummings Kamera: Gary Baum Altersempfehlung: ab 12