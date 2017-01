ProSieben 11:55 bis 12:25 Comedyserie How I Met Your Mother Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige USA 2009 2017-01-03 05:40 16:9 HDTV Merken Lily und Marshall feiern zum ersten Mal in ihrer eigenen Wohnung Thanksgiving. Dazu laden sie ihre Freunde ein. Doch überraschend steht auch Lilys Vater vor der Tür. Obwohl es eine Familienfeier ist, will Lily ihn bei dem Fest nicht dabei haben. Denn er hat sich sein ganzes Leben lang als Spiele-Erfinder versucht - und dafür seine Tochter vernachlässigt. Für Barney scheint es kein schöner Abend zu werden: Wegen einer verlorenen Wette hat Marshall noch eine Ohrfeige bei ihm gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Chris Elliott (Mickey Aldrin) Christina Pickles (Rita) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jamie Rhonheimer Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12