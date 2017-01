RTL II 01:10 bis 01:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Inkasso undercover / Für die Armen und Schwachen D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die neue Auftraggeberin der Detektei Stahl kämpft im Namen der Gerechtigkeit. Ihre Tochter wurde durch ihren Freund in die Schuldenfalle getrieben. Der wahre Alptraum begann allerdings, als ein Gläubiger eine Inkasso-Firma eingeschaltete. Die skrupellosen Geldeintreiber setzten die junge Frau derart unter Druck, dass sie nun in der Psychiatrie ist. Michael Falkenberg und Marcel Bender sollen die illegalen Machenschaften des Inkasso-Unternehmens aufdecken. Der Jungdetektiv Marcel wird undercover in die Firma eingeschleust. Kann er sich gegenüber dem Firmenchef Kai behaupten und ihm das Handwerk legen? Im nächsten Fall ermittelt Carsten Stahl in eigener Sache: In der Zeitung stößt er auf einen Artikel, in dem über eine brutale Anschlagserie auf Obdachlose in der Stadt berichtet wird. Wer vergreift sich an den Armen und Schwachen? Giulia Peroni und Thomas Berg wollen herausfinden, wer die brutalen Täter sind. Kommen sie etwa aus den eigenen Reihen der Obdachlosen? Thomas mischt sich unter die Obdachlosen und erlebt den harten Alltag auf der Straße. Carsten und sein Team stehen vor einer schweren Aufgabe, wenn sie weitere Anschläge verhindern wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 285 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 80 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 50 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 35 Min.