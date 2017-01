RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Merken In New York werden noch die letzten Vorbereitungen für Halloween getroffen. Denn rechtzeitig zum Gruselfest soll es wieder auf die "Indigo Star" gehen und dafür braucht natürlich jeder das passende Equipment. Vorher geht es aber erst mal mit dem Zug weiter nach Philadelphia, den versprochenen Luxus der ersten Klasse sucht Familie Geiss jedoch vergeblich. Auf den Spuren der Unabhängigkeitserklärung besichtigen die Geissens die Liberty Bell. Und ein Wettrennen auf der berühmten Treppe aus den Rocky-Filmen kann Shania für sich entscheiden...Am nächsten Tag begeben sich Carmen und Robert mit den Kindern im Flieger nach Miami. Hier steht eine ausgiebige Shoppingtour an, bei der Robert irgendwann einfach nur noch kapituliert. Nach nur einer Nacht im Sunshine State geht es weiter nach Jamaika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!