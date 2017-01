RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Die Straßencops - Jugend im Visier D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Einsatz auf dem Spielplatz: Ein Minderjähriger soll dort mit Drogen dealen. Schnell fassen die Kommissare einen 12-Jährigen, der kurz zuvor noch versucht hat, verdächtige Tütchen im Sand zu verstecken. Woher hat der Junge die gefährlichen Betäubungsmittel? Wenig später werden die Polizisten zu einer Autobahnraststätte beordert. Ein 14-Jähriger wurde hier am Steuer eines 40-Tonners gestoppt. Als dann noch der Vater des Jungen aufkreuzt, eskaliert die Lage. Nicht weniger gefährlich ist die anschließende Festnahme von drei Mädchen wegen Diebstahls in Köln-Ehrenfeld. Die Gang hatte zuvor einen Beutezug durch Boutiquen veranstaltet und leistet nun heftigen Widerstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops - Jugend im Visier