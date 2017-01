RTL II 14:55 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Der Bulle und das Ghetto-Girl D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die attraktive 17-jährige Charmaine genießt mit ihren ebenso arbeitslosen Freunden Shira und Stefan das Leben - ohne Rücksicht auf Gesetze. So haben die drei spontan den Brunnen neben einer Kirche zur Abkühlung zweckentfremdet und planschen munter darin herum. Als der Pfarrer wegen Ruhestörung die Polizei ruft, gelingt es Charmaine als Einziger, vor den Beamten zu fliehen. Doch Ordnungshüter Rico holt sie ein - und schon bei der Festnahme knistert es zwischen beiden. Als Charmaine einige Tage später auf dem Revier auftaucht, um sich über die Anklage zu beschweren, führt die Spannung zwischen ihr und Rico sogar zum Kuss. Obwohl sich beide trotzig versichern, dass der andere nicht in Frage kommt, müssen sie sich unbedingt zu wiedersehen. Prompt stiftet Charmaine ihre Freunde an, ein Polizeiauto zu besprayen. Wieder nimmt Rico ihre Verfolgung auf - und diesmal kommt es zwischen beiden zum Sex. Eine verbotene Affäre beginnt, denn weder kann Rico seinen Kollegen eingestehen, dass er sich in eine Straftäterin verliebt hat, noch darf Charmaine vor ihren Freunden zugeben, dass sie einen Polizisten datet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...