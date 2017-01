RTL II 08:55 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Yvonne (19) und Steffi (29) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 19-jährige Yvonne lebt mit ihrem Sohn Lars (2) und ihrem Freund Reno (24) zusammen. Außerdem kann man fast täglich Yvonnes Schwester Susi (11) und Mama Conny (40) in der kleinen Wohnung antreffen. Conny ist nicht besonders begeistert vom Lebensstil ihrer älteren Tochter, die ihrer Meinung nach eine bessere Hausfrau sein könnte. Yvonne ist genervt von den Nörgeleien ihrer Mutter, lässt sich aber nicht beirren. Lebensgefährte Reno sieht das genauso. Er sucht gerade nach einem Job in der Sicherheitsbranche und kümmert sich auch um den kleinen Lars. Abends genießen die beiden ihre gemeinsame Zeit vor dem Fernseher oder bei einem romantischen Tête-à-Tête. Die beiden sind überzeugt, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben und wollen auf jeden Fall zusammenbleiben. Die 29-jährige kinderlose Steffi hat einen bodenständigen Mann mit einem guten Job, sie selbst verdient sich Geld durch eine Halbtagsstelle dazu und die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung ist gemütlich nach Steffis Geschmack eingerichtet. Das Familienleben wird gepflegt und deshalb kommt Papa Kurt (63) auch täglich vorbei, um gemeinsam mit der Tochter und dem Schwiegersohn zu Abend zu essen. Steffis Perfektionismus im Haushalt hat Ehemann Stefan (38) zu einem Pascha mutieren lassen, der zu Hause keinen Finger mehr krumm macht. Weil Steffis Mann gerne vor dem PC sitzt, kuschelt sie eben mit ihrer Hundedame Luna, die Frauchens ganze Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt tauschen die verliebte Yvonne und Superhausfrau Steffi für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch