RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Schwelbrand D 1995 Eine Serie von Bränden beunruhigt die Bewohner einer thüringischen Kleinstadt. Die Polizei, vor allem aber der ehrgeizige Kommissar Martin Markwardt, gerät unter zunehmenden Druck. Man verlangt Erfolge von ihm. Markwardt verdächtigt zunächst den obdachlosen Andi der Brandstiftung. Er verfolgt den jungen Mann, beweisen aber kann er ihm nicht, die Brände gelegt zu haben. Als er auf Indizien stößt, führt ihn diese Spur zu seinem Schwiegervater. Der Verdacht wird zur Gewissheit. Da bricht ein weiterer Brand aus und diesmal stirbt ein Mensch in den Flammen. Jetzt schaltet sich die Mordkommission in den Fall ein. Kommissar Beck nimmt die Ermittlungen auf. Dass Markwardt über seinen Verdacht schweigt, hat für ihn und seine Familie dramatische Folgen. Schauspieler: Til Schweiger (Kommissar Martin Markwart) Anne-Sophie Briest (Elke Markwart) Günter Naumann (Kommissar Beck) Gerd Preusche (Grabowski) Thomas Nicolei (Andi) Asad Schwarz (Gerold) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Petra Haffter Drehbuch: Michaela Bach, Jörg Schade Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Stefan Warmuth