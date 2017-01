RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen Schöner und gesünder hören Schöner und gesünder hören D 2015 HDTV Live TV Merken Unser Ohr ist zwar schon im Alter von zwanzig Wochen als erstes Sinnesorgan voll ausgebildet, doch es ist wohl das am meisten vernachlässigte im Laufe des Lebens. Unsere Welt wird akustisch immer anspruchsvoller und lauter. Dauerbeschallung durch Handys, Werbung, Verkehr, Hören mit Kopfhörern etc. Überall gibt's eins auf die Ohren, eine Reizüberflutung, die stresst. Lärmbedingte Krankheiten nehmen zu und Menschen mit Hörproblemen werden immer jünger, stellt Prof. Karsten Plotz vom Hörzentrum Oldenburg fest. Auffälliges Verhalten und Konzentrationsstörungen bei Schülern sind zunehmend auf Hörprobleme zurückzuführen. Zeit, zu handeln! Um den hohen Schalldruck unserer technisierten Welt zu minimieren hat der der gebürtige Schweizer Kaufmann Anton Stucki ein Lautsprechersystem entwickelt, das die Schallwellen so verbreitet, dass selbst bei hohen Laustärken unser Gehör nicht geschädigt wird. Sounddesigner Dr. Friedrich Bluthner entwickelt Geräusche, die unser Hören schöner und damit auch gesünder machen sollen. Der Elektroingenieur und Psychoakustiker hilft nicht nur der Industrie, ihren Produkten einen besseren Klang zu geben. Er untersucht gleichzeitig die Psychologie des Hörens und arbeitet mit Klängen und Geräuschen, die unser Wohlbefinden unbewusst positiv beeinflussen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Dr. Friedrich Blutner, Prof. Karsten Plötz, Anton Stucki Originaltitel: Planet Wissen