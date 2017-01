RBB 10:10 bis 11:40 Filme Helen, Fred und Ted Was ist schon normal D 2006 Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Theorie kennen sich die drei Psychotherapeuten mit Beziehungskonflikten blendend aus. Ins Schleudern geraten sie nur immer wieder, wenn es um die eigenen Gefühle geht. Augenzwinkernd erzählt "Helen, Fred und Ted" vom ganz normalen Wahnsinn des Alltags, vom Allzumenschlichen, von Patienten und ihren Neurosen, von versteckten Ängsten und Träumen. Da ist Prof. Dr. Frederick Czerny, genannt Fred, Besitzer einer renommierten psychotherapeutischen Praxis in München. Eigentlich will er sich zur Ruhe setzen und die freie Zeit mit seiner Freundin genießen. Doch so einfach lässt sich das nicht realisieren: Fred kann dem Drang nicht widerstehen, in der Praxis immer wieder nach dem Rechten zu sehen, obwohl er längst Eduard Fröhlich, genannt Ted, zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Ted hat sich als Psychologe autodidaktisch weitergebildet. Mit seinen kreativ- und körperorientierten Techniken gelingt es ihm, jeden Patienten aus der Reserve zu locken. Die Dritte im Bunde ist bald Dr. Helen Cordes, Ärztin in einer psychiatrischen Klinik, die für eine junge Patientin eine alternative therapeutische Behandlung sucht und schließlich selbst in die Praxis einsteigt. Angesichts dieser reizvollen neuen Situation beschließt Fred, die Idee, in Rente zu gehen, endgültig ad acta zu legen. Auch Ted gefällt die neue Kollegin, und prompt steht Helen zwischen Fred und Ted. Mit der neuen Situation, gleich drei Chefs zu haben, muss sich Freds langjährige Sekretärin Traudel Nitsche erst noch anfreunden - mit Helen, die plötzlich im Mittelpunkt der männlichen Aufmerksamkeit steht, ganz besonders. - Teil 1 "Was ist schon normal" erzählt, wie die Therapeuten unter einem Dach zusammenfinden. Außerdem wird das Leben der Familie Christensen geschildert: Vater Christensen wird von Existenzsorgen geplagt, sein Autogeschäft läuft nicht mehr gut; die Mutter leidet unter Migräne, der jüngste Sohn fühlt sich unbeachtet und ungeliebt, macht nachts ins Bett, traut sich nichts zu sagen und versucht tagsüber die Bettwäsche heimlich zu waschen. Eine Familie, die auseinander zu fallen droht und die wieder lernen muss, achtsam miteinander umzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friedrich von Thun (Professor Dr. Frederick "Fred" Czerny) Christian Berkel (Eduard Fröhlich, genannt Ted) Andrea Sawatzki (Dr. Helen Cordes) Gisela Schneeberger (Traudel Nitsche) Laura Sonntag (Julie Cordes) Johannes Silberschneider (Meyer-Servatius) Corinna Harfouch (Biggi Schwarz) Originaltitel: Helen, Fred und Ted Regie: Sherry Horman Drehbuch: Gabriela Sperl, Kathrin Richter Kamera: Hanno Lentz Musik: Max Berghaus, Stefan Hansen

