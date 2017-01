Sport1+ 01:25 bis 02:10 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Eine Karre für T-ZON D Merken Christoph Thesen, alias "T-ZON", braucht sein erstes eigenes Auto. Der selbständige Musiker und Entertainer aus Köln hat sich im Social Web einen Namen gemacht und dabei bereits über 500.000 Follower an Land gezogen. Der Wagen soll so sein, wie er selbst: jung, modern, sportlich und hip. Die Farbe: klassisch weiß oder schwarz. Das Budget liegt bei 12.500 Euro. Die PS Profis Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche. Werden sie unter Alfa Romeo GTV, Audi TT und Co. einen geeigneten Kandidaten für den coolen Rapper finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 289 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 84 Min. CSI: Miami

Krimiserie

RTL 00:55 bis 01:50

Seit 54 Min. Polizeiruf 110

Krimi

Das Erste 01:10 bis 02:43

Seit 39 Min.