Sport1+ 06:40 bis 08:25 Fußball Fußball - Scottish Premiership Glasgow Rangers - Celtic Glasgow, 21. Spieltag Merken Es ist der Klassiker schlechthin im schottischen Fußball und eines der größten Derbys weltweit: das Old Firm. Nach dem Aufstieg der Glasgow Rangers trifft der Klub jetzt wieder in der Scottish Premiership auf Celtic. Das Duell am 21. Spieltag elektrisiert die Massen, zumal Celtic als Meister seine Dominanz unter Beweis stellen will. In der bisher laufenden Saison ist das Team der Konkurrenz wieder enteilt, doch auch die Rangers sind in der Spitzengruppe zu finden. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 367 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 127 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 127 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 127 Min.