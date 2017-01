Sport1+ 05:55 bis 06:40 Fußball Hans Sarpei - Das T steht für Coach SV 1845 Esslingen D Merken In "Hans Sarpei - Das T steht für Coach" ist Ex-Fußballprofi und Social-Media-Ikone Hans Sarpei ab sofort wieder regelmäßig auf SPORT1 zu sehen. In jeder einstündigen Folge wird eine Amateurmannschaft von Sarpei auf Vordermann gebracht. Woche für Woche spielen über 27.000 Amateurvereine auf den Ascheplätzen der Nation um Ruhm und Ehre. Alle Amateure haben eines gemeinsam: Sie reden über Fußball wie Profis und lieben den Fußball wie Profis. Die Kluft zwischen der Kreis- und der Bundesliga ist dennoch riesig. Das will Hans Sarpei ändern! Diesmal geht es für Sarpei ins "Ländle" zum schwäbischen Klub SV 1845 Esslingen, der unweit von Stuttgart zu Hause ist. Der Ex-Profi unterstützt den Kreisligisten beim Duell gegen den TSV Wendlingen an der Seitenlinie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hans Sarpei - Das T steht für Coach

