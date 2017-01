RTL 02:40 bis 03:25 Krimiserie CSI: Miami Der Heckenschütze USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der Innenstadt von Miami hat ein Heckenschütze ein Massaker angerichtet. Der Ort, von dem aus er geschossen haben muss, lässt sich relativ leicht bestimmen, über sein Motiv herrscht zunächst Unklarheit. Alles sieht danach aus, als habe er seine Opfer aus purer Mordlust getötet. Die Ermittler machen sich auf die Suche nach möglichen Hinweisen. Im Versteck des Heckenschützen finden sie etwas Quarzsand, der aus einem Korallensteinbruch stammt. Da der Sand mit Kerosin versetzt ist, kommt nur ein bestimmter Steinbruch in der Nähe des Flughafens in Frage. Dort findet man ein Fähnchen, dass der Täter offenbar benutzt hat, um bei seinen Zielübungen die Windgeschwindigkeit zu messen. Über einen Fingerabdruck auf dem Fähnchen erhält man schließlich die Identität des Schützen, der sich weiterhin auf der Flucht befindet. In der Wohnung des Täters entdecken die Ermittler ein Notizblatt, auf dem er bereits die Daten für seinen nächsten Anschlag notiert hat. Zudem finden sich Rückstände eines speziellen Klebers, der zur Reparatur von Dächern verwendet wird. Tim findet heraus, dass dieser Kleber vor kurzem bei der Renovierung eines Hochhauses benutzt wurde. Doch die Zeit läuft dem Team davon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Rory Cochrane (Timothy Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Kim Delaney (Megan Donner) Wanda de Jesus (Detective Adell Sevilla) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Daniel Attias Drehbuch: Mark Israel, Ann Donahue Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12