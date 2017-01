RTL 00:55 bis 01:50 Krimiserie CSI: Miami Atemlos USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein mysteriöser Vorfall auf einem Schiff beschäftigt das CSI-Team: Mitten im Meer klettert ein schwer verletzter Mann an Deck eines Schiffs und erliegt wenig später seinen Verletzungen. Megan und Eric stellen fest, dass der Mann an einer Stichverletzung im Bauch gestorben ist. Weitere Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Toten um den Freediver Adam Cassidy handelt, der zusammen mit seinem Bruder an einem Wettbewerb teilgenommen hatte. Da es durch den Sauerstoffmangel unter Freedivern immer wieder zu Wahnvorstellungen kommt, haben die Ermittler schnell eine Theorie: Wurde Adam von seinem Bruder in einem solchen Wahn ermordet? Zeitgleich feiert die ebenso reiche wie schöne Melissa Starr auf ihrem Anwesen eine Cupcake Party, zu der nur Frauen geladen sind. Ein rauschendes Fest, doch am nächsten Morgen wird der junge Stripper Noel Peach unbekleidet und tot aufgefunden. Schnell findet Horatios Team die Todesursache heraus: Eine Vergiftung mit Nikotin, das ihm über ein präpariertes Kondom zugeführt wurde. Weil sich auf der Kondomhülle Kreidespuren befinden, verdächtigt Horatio die Lehrerin Sophia Ananova, die sich im Verhör äußerst nervös zeigt. Horatio erkennt allerdings schnell, dass ihre Unruhe eine andere Ursache hat: Nikotinentzug. Diese Beobachtung bringt den Ermittler schließlich auf die richtige Fährte, bei der Lösung des Mordfalles... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Adam Rodriguez (Eric Delko) Rory Cochrane (Tim Speedle) Khandi Alexander (Alexx Woods) Kim Delaney (Megan Donner) Kris Jeffrey (Adam Cassidy) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Charlie Correll Drehbuch: Steven Maeda, Gwendolyn Parker Kamera: Michael D. O'Shea Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12