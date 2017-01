RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Verrückt nach Tomatensaft USA 1975 2017-01-03 14:05 Live TV Merken Radar glaubt mitbekommen zu haben, wie sich Colonel Potter Tomatensaft für sein Frühstück wünscht. Der Soldat vergöttert seinen Vorgesetzten und lässt nichts unversucht, um an das Getränk heran zu kommen. Kein leichtes Unterfangen in Korea. Schließlich aber treibt er den Saft auf und überreicht ihn voller Stolz Colonel Potter. Der lehnt dankend ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Hawkeye Pierce) Mike Farrell (B.J. Hunnicutt) Harry Morgan (Colonel Potter) Loretta Swit (Hot Lips) Gary Burghoff (Radar O'Reilly) Wayne Rogers (Trapper John) McLean Stevenson (Henry Blake) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Larry Gelbart, W.C. Heinz, Richard Hooker, Ring Lardner Jr., Gene Reynolds