RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Tödlicher Zeugenstand USA 1996 2017-01-03 12:05 Dem Übeltäter Victor DeMarco ist es gelungen, eine Wiederaufnahme seines Prozesses zu erwirken. Damit die Aussage seines gekauften Zeugen Sinn ergeben, will er die drei echten Belastungszeugen ermorden. Bei zweien ist es ihm auch schon gelungen. Nun soll Dalton Reed, ein Rodeoreiter und recht eigenwilliger Geselle, von Walker und seinen Leuten unter Polizeischutz genommen werden. Doch Reed lässt sich von der Notwendigkeit dieser Maßnahme nicht überzeugen, und so müssen die Ranger versuchen, ihrem Schützling während seines Rodeo-Alltags auf den Fersen zu bleiben. Zwei Mordanschläge können vereitelt werden. Wird Reed gegen DeMarco aussagen und ihn endlich hinter Gitter bringen können? Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Patrick Dollaghan (Dalton Reed) Jerry Biggs (Barney) Joseph Campanella (Victor DeMarco) Clarence Gilyard (James Trivette) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Babs Greyhosky, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Musik: Ron Ramin